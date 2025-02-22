Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? İşte tur eşleşmeleri
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Real Madrid, Atletico Madrid ile eşleşti. Futbolseverler şimdi ise bu heyecan dolu turnuvanın maç tarihlerine odaklandı. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yani çeyrek finale çıkacak ve finale bir adım daha da yaklaşacak. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında eşleşmeler şöyle: