Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Madrid derbisi! Real Madrid - Atletico Madrid son 16 turu maçı hangi kanalda, ne zaman?

Real Madrid, ezeli rakibi Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaşıyor. Mücadele Santiago Bernabeu Stadyumu'nda olacak ve maçın rövanşı da 12 Mart günü düzenlenecek. Real Madrid, Manchester City'i iki kez mağlup ederek son 16'ya adını yazdırmıştı. Atletico Madrid ise elde ettiği 18 puanla lig aşamasını 5. sırada tamamlayarak üst tura çıkmıştı. İşte, Madrid derbisi canlı yayın bilgisi...