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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi

Şampiyonlar Ligi’nde günün maç programı belli oldu. Son 16 turunda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekleyecek. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçı heyecanı bu akşam devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Asya AFC Şampiyonlar Ligi maçlar ve İngiltere Championship maçları da oynanacak. Günün dikkat çeken mücadelesinde Atletico Madrid ve Real Madrid 2-1'lik ilk maçın rövanşında kozlarını paylaşacak. İşte 12 Mart tarihli bugünün maç listesi.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi - 1

Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam müthiş bir heyecan yaşanacak. Son 16 turu rövanşında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Arsenal ise evinde PSV ile mücadele edecek. İşte 12 Mart tarihli günün maç programı.

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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi - 2

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1) TRT 1

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1) TRT 1

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2) tabii Spor

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1) tabii Spor

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi - 3

ASYA AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU

13:00 Gwangju-Vissel Kobe

13:00 Kawasaki F.-S. Shenhua

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi - 4

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ 2 – ÇEYREK FİNAL

15:00 Lion City-S. Hiroshima

21:00 Sharjah-Al Ahli23:00 Sheffield Utd - Bristol City

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