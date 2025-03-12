Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Mart Çarşamba günü maç listesi

Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverlerin gündeminde yer almaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam müthiş bir heyecan yaşanacak. Son 16 turu rövanşında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Arsenal ise evinde PSV ile mücadele edecek. İşte 12 Mart tarihli günün maç programı.