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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 karşılaşmayla üçüncü hafta sona erdi. Günün öne çıkan mücadelesinde Benfica ile PSG 1-1 berabere kaldı. Maçta PSG'nin tek golünü kaydeden Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G, ve H gruplarında 3. maçlar sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 2

F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'i Rodrygo'nun 13 ve Vinicius Junior'un 28. dakikada bulduğu gollerle 2-1 yendi. Konuk takımın golü, 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 3

Üçte üç yapan Real Madrid 9 puanla zirvede, Shakhtar Donetsk 4 puanla ikincilikte yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 4

Manchester City, G Grubu'nda ağırladığı Kopenhag karşısında 5-0 galip geldi. Manchester ekibinin gollerini, Erling Haaland 7 ve 32, David Khocholava (kendi kalesine) 39, Riyad Mahrez (penaltıdan) 55, Julian Alvarez 76. dakikada kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 5

Grupta üçüncü maçından da galip ayrılan Manchester City 9 puanla ilk sıraya yerleşti. Kopenhag bir puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 6

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 28'e çıkararak 27'şer gollü Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 7

Günün öne çıkan H Grubu mücadelesinde ise Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Konuk takım PSG'nin golünü 22. dakikada Lionel Messi, Benfica'nın golünü 41. dakikada kendi kalesine Danilo Pereira attı. Bu sonuçla iki takım da 7'şer puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 8

Bu arada Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 9

E, F, G, ve H gruplarında oynanan maçların sonuçları şöyle:

E Grubu

Chelsea (İngiltere)-Milan (İtalya): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 1-0 

F Grubu

Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1

Leipzig (Almanya)-Celtic (İskoçya) : 3-1

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 10

 G Grubu

Manchester City (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka): 5-0

Sevilla (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-4

 H Grubu

Juventus (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 3-1

Benfica (Portekiz)-PSG (Fransa): 1-1

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