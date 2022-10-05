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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Ajax'ı deplasmanda 6-1 yenen Napoli üçte üç yaparak 9 puana ulaştı. Inter sahasında Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftasında günün maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 2

A Grubu'nda Liverpool evinde, Rangers'ı 7. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 3

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi. 

Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 4

Napoli'nin üçte üç yaparak 9 puana ulaştığı grupta Liverpool 6, Ajax 3 puanla sıralandı. Rangers ise puansız son sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 5

INTER BARCELONA'YI DEVİRDİ

Inter, C Grubu mücadelesinde Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 6

Bu sonuçla Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 7

BAYERN FARKLI KAZANDI

Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi.

C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 8

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 9

4  grupta oynanan 8 maçın sonuçları şöyle:

A Grubu

Liverpool (İngiltere)-Rangers (İskoçya): 2-0

Ajax (Hollanda)-Napoli (İtalya): 1-6

B Grubu

Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Porto (Portekiz)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-0

 C Grubu

Inter (İtalya)-Barcelona (İspanya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-0

 D Grubu

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere): 0-0

Olimpik Marsilya (Fransa)-Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 10
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 11
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 12
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 13

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