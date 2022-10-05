Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Gruptaki diğer maçta ise Napoli, Ajax deplasmanında 6-1 gibi farklı bir skorla galip geldi.

Napoli'nin gollerini Giacomo Raspadori 18 ve 47, Giovanni Di Lorenzo 33, Piotr Zielinski 45, Khvicha Kvaratskhelia 63, Giovanni Simeone 81. dakikada attı. Ajax'ın golü ise 9. dakikada Muhammed Kudus'ten geldi.

Bu arada Ajax, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez kalesinde 6 gol gördü.