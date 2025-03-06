Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı

"BU SEVİYEDE BİR KALECİYLE ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Maça Liverpool kalecisi Alisson'un kurtarışları öne çıktı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot oyuncusu hakkında, "Daha önce bu seviyede bir kaleciyle çalıştığımı hatırlamıyorum. Bu normal çünkü dünyanın en iyisi. Teknik direktör olarak çok iyi oyuncularım oldu ama şimdiye kadar hiçbiri dünyanın en iyi kalecisi olmadı." dedi.