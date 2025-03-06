Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Paris Saint-Germain-Liverpool maçı geceye damga vurdu. PSG'nin rakibinin kalesine 27 şut attığı maçta sadece 2 şut atan Liverpool 87. dakikada Elliot'un attığı golle maçı kazandı. Milli futbolcular Kerem ve Orkun'un forma giydiği Benfica ise İspanyol devi Barcelona ile karşılaştı. İşte ayrıntılar ve Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Paris Saint-Germain-Liverpool maçı gecenin öne çıkan karşılaşması oldu.