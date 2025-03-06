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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Paris Saint-Germain-Liverpool maçı geceye damga vurdu. PSG'nin rakibinin kalesine 27 şut attığı maçta sadece 2 şut atan Liverpool 87. dakikada Elliot'un attığı golle maçı kazandı. Milli futbolcular Kerem ve Orkun'un forma giydiği Benfica ise İspanyol devi Barcelona ile karşılaştı. İşte ayrıntılar ve Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı. Paris Saint-Germain-Liverpool maçı gecenin öne çıkan karşılaşması oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 2

PSG'nin rakibinin kalesine 27 şut attığı maçta sadece 2 şut atan Liverpool 87. dakikada Elliot'un attığı golle maçı kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 3

"BU SEVİYEDE BİR KALECİYLE ÇALIŞTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Maça Liverpool kalecisi Alisson'un kurtarışları öne çıktı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot oyuncusu hakkında, "Daha önce bu seviyede bir kaleciyle çalıştığımı hatırlamıyorum. Bu normal çünkü dünyanın en iyisi. Teknik direktör olarak çok iyi oyuncularım oldu ama şimdiye kadar hiçbiri dünyanın en iyi kalecisi olmadı." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 4

Barcelona ile karşılaşan Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de maça başladı. Kökçü maçta 84 dakika süre aldı. Aktürkoğlu ise 90 dakikada mücadele etti.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 5

22. dakikada Barcelona'da Cubarsi direkt kırmızı kart gördü, İspanyol devi 10 kişi götürdüğü maçı 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: 27 şut atan PSG golü bulamadı, 2 şut atan Liverpool maçı kazandı - 6

GECENİN SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya): 0-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 0-1

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