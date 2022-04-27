Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru (Manchester City-Real Madrid maç sonucu)

Manchester Cityli Aymeric Laporte'nin, kendi ceza sahasına yapılan ortaya elle müdahale etmesinin ardından Real Madrid, penaltı kazandı. Benzema, şık bir vuruşla penaltıyı golle sonuçlandırarak 82. dakikada skoru 4-3'e getirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 41'inci golüne imza atan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 14 kez ağları sarsarak krallık yarışında Robert Lewandowski'yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti.