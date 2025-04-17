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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece daha yaşandı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid'i rövanş maçında da yeneyerek yarı finale adını yazdırdı. Bayern Münih'i eleyen Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter yarı finale yükselen diğer takım oldu. Madrid forması giyen ve süre alamayan Arda Güler'in maç sonu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ancelotti'den ise veda gibi açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de belli oldu. Rakiplerini eleyen Inter ve Arsenal yarı finale isimlerini yazdırdı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda da rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 2

Arsenal 13. dakikada Bukayo Saka ile bir penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi. 65. dakikada Saka'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçerken, Real Madrid 67. dakikada Junior Vinicius'un fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. 90+4. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle Arsenal, sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atladı.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 3

Gecenin diğer maçında Hakan Çalhanoğlu'nun Inter, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih ile sahasında 2-2 berabere kaldı ve yarı finale yükselen bir diğer takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 4

İlk yarıda gol sesi çıkmadı. 52. dakikada Bayern Münih, Harry Kane ile 1-0 öne geçerken, 58. dakikada Lautaro Martinez ile 61. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Benjamin Pavard'ın golleriyle İtalyan ekibi 1-0 geriden skoru 2-1'e getirdi. 76. dakikada Alman ekibi Eric Dier'in golüyle umutlansa da 90 dakika 2-2 sona erdi ve Inter yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 5

ARDA'NIN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Maçta süre alamayan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 6

VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamada, "Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 7

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Arsenal-PSG

Barcelona-Inter

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama - 8

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 29-30 Nisan'da, rövanş maçları ise 6-7 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

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