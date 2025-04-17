Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece daha yaşandı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan Real Madrid'i rövanş maçında da yeneyerek yarı finale adını yazdırdı. Bayern Münih'i eleyen Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter yarı finale yükselen diğer takım oldu. Madrid forması giyen ve süre alamayan Arda Güler'in maç sonu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Ancelotti'den ise veda gibi açıklama geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler de belli oldu. Rakiplerini eleyen Inter ve Arsenal yarı finale isimlerini yazdırdı.
Geçtiğimiz hafta sahasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup eden İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda da rakibini 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.