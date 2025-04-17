Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece | Hakan'lı Inter turladı, Arda'lı Real Madrid elendi: Tepki sonrası veda gibi açıklama

VEDA GİBİ AÇIKLAMA

Ancelotti maç sonu yaptığı açıklamada, "Sezon sürüyor, henüz bir şey bitmedi. Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak mıyım? Şu an bununla ilgili konuşamam. Kulüp değişiklik kararı alırsa buna saygı duyarım ve teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.