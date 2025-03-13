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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı

120 dakika oynanan ve penaltı atışları sonrası tur atlayan takımının belirlendiği Atletico Madrid-Real Madrid derbisi Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. 70. dakikada penaltı kaçıran yıldız futbolcu Vinicius Jr, oyundan çıkarken Atletico Madrid tribünlerine yaptığı hareketle tepkilerin odak noktası olduğu maçta Real Madrid çeyrek finale adını yazdırdı. İşte ayrıntılar ve Devler Ligi'nde gecenin öne çıkanları...

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 1

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid-Real Madrid derbisi oynandı. Penaltı atışları sonrası tur atlayan taraf Real Madrid oldu.

Penaltılarda rakibini 4-2 yenen Real Madrid, çeyrek finalde Arsenal'in rakibi oldu.

Vinicius Jr yaptığı hareketle gecenin öne çıkan ismi oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 2

Maçın 115. dakikasında oyundan alınan Vinicius'un tribünlere hareketi ise Atletico Madrid taraftarlarını kızrdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 3

Maç sırasında penaltı kaçıran Vinicius, kenara geldiğinde tribünlere "15" ve "0" işareti yaptı.

Bu hareket Real Madrid'in 15 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu, Atletico Madrid'in ise kupadan olmadığına işaret ediyordu.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 4

Brezilyalı futbolcunun bu davranışı sonrası Real Madrid yedek kulübesi arkasında bulunan Atletico Madrid taraftarlarının ayağa kalkarak yıldız futbolcuya tepki gösterdi.

24 yaşındaki futbolcu sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefindeydi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 5

DİĞER MAÇLAR

Dortmund, 1-1'lik maçtan sonra Lille'e konuk oldu. Fransız ekibi, skoru koruyamadı ve ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Emre Can ve Beier'in attığı gollerle galip gelen Borussia Dortmund çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti.

İngiliz ekibi Aston Villa, Club Brugge'i ilk maçta 3-1 yenmiş ve büyük avantaj elde etmişti. Rövanş maçında da rakibin rahat geçen İngiliz ekibi ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. İngiliz ekibi çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden PSG ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı - 6

İngiliz devi Arsenal, ilk maçta 7-1 yendiği PSV'yi konuk etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta kazanan çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi. Toplamda skorda 9-3 galip gelen Arsenal çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

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