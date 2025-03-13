Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı
120 dakika oynanan ve penaltı atışları sonrası tur atlayan takımının belirlendiği Atletico Madrid-Real Madrid derbisi Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. 70. dakikada penaltı kaçıran yıldız futbolcu Vinicius Jr, oyundan çıkarken Atletico Madrid tribünlerine yaptığı hareketle tepkilerin odak noktası olduğu maçta Real Madrid çeyrek finale adını yazdırdı. İşte ayrıntılar ve Devler Ligi'nde gecenin öne çıkanları...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid-Real Madrid derbisi oynandı. Penaltı atışları sonrası tur atlayan taraf Real Madrid oldu.
Penaltılarda rakibini 4-2 yenen Real Madrid, çeyrek finalde Arsenal'in rakibi oldu.
Vinicius Jr yaptığı hareketle gecenin öne çıkan ismi oldu.