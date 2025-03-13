Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece: Penaltı kaçıran Vinicius'un tribünlere yaptığı hareket taraftarı kızdırdı

DİĞER MAÇLAR

Dortmund, 1-1'lik maçtan sonra Lille'e konuk oldu. Fransız ekibi, skoru koruyamadı ve ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Emre Can ve Beier'in attığı gollerle galip gelen Borussia Dortmund çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti.



İngiliz ekibi Aston Villa, Club Brugge'i ilk maçta 3-1 yenmiş ve büyük avantaj elde etmişti. Rövanş maçında da rakibin rahat geçen İngiliz ekibi ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. İngiliz ekibi çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden PSG ile eşleşti.