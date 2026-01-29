Şampiyonlar Ligi'nde olmaz denilen oldu. Peri masalı, mucizeler ve sürprizler
29.01.2026 02:10
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı 8. hafta maçlarıyla sona ererken, gecede birçok sürpriz olay yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun lig aşaması, TSİ 23.00'te oynanan 18 maçla sona erdi.
GALATASARAY, İLK 24 TAKIM ARASINDA
Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 yenildi. Lig aşamasında 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 20. sırayı aldı. Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Atletico Madrid ve Juventus oldu.
KARABAĞ FARKLI YENİLDİ AMA TARİH YAZDI
Azerbaycan ekibi Karabağ ise deplasmanda Liverpool'a 6-0 mağlup oldu. Karabağ, 10 puanla 22. basamağı elde ederek play-off'lara kaldı.
BENFICA'DAN İNANILMAZ ZAFER: KALECİ ATTI, PLAY-OFF GELDİ
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Benfica'ya 4-2 yenildikleri mücadelede Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi. Benfica, kaleci Anatoliy Trubin'in 90+8. dakikada attığı golün ardından averajla ilk 24'e girmeyi başardı.
BODO/GLIMT'İN PERİ MASALI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçlar sonunda 3 puanı bulunan Bodo/Glimt, adeta bir peri masalını gerçekleştirdi. 7. haftada önce Manchester City'i 3-1 mağlup eden Norveç ekibi, son haftada da Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk 24 takım arasına adını yazdırdı.
TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain (PSG), Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, adlarını play-off aşamasına yazdırdı.
Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.
ZİRVEDE ARSENAL VAR
İngiltere ekibi Arsenal, 8'de 8 yaparak lig etabını ilk sırada tamamladı.
Arsenal, son haftada Kairat'ı 3-2 mağlup etti ve namağlup şekilde 24 puan topladı.
Öte yandan doğrudan son 16 turuna yükselen 8 ekibin 5'ini İngiltere Premier Lig takımları oluşturdu. Lider Arsenal'ın yanı sıra Liverpool, Tottenham, Chelsea ve Manchester City, play-off etabına kalmadan yoluna devam eden İngiltere ekipleri oldu.
12 TAKIM, AVRUPA'DAN ELENDİ
Ligde 25-36. sırada yer alan ekipler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, Avrupa defterini kapattı.
GECENİN SONUÇLARI
PSG (Fransa) - Newcastle United (İngiltere): 1-1
Manchester City (İngiltere) - Galatasaray: 2-0
Liverpool (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0
Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya): 0-2
Barcelona (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 4-1
Arsenal (İngiltere) - Kairat (Kazakistan): 3-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Villarreal (İspanya): 3-0
Atletico Madrid (İspanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2
Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya): 4-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 0-2
Club Brugge (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-0
PSV (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Ajax (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 1-2
Napoli (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 2-3
Monaco (Fransa) - Juventus (İtalya): 0-0
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Atalanta (İtalya): 1-0
Athletic Bilbao (İspanya) - Sporting (Portekiz): 2-3
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya): 4-1