Şampiyonlar Ligi'nde olmaz denilen oldu. Peri masalı, mucizeler ve sürprizler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. maçlar sonunda 3 puanı bulunan Bodo/Glimt, adeta bir peri masalını gerçekleştirdi. 7. haftada önce Manchester City'i 3-1 mağlup eden Norveç ekibi, son haftada da Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederek ilk 24 takım arasına adını yazdırdı.