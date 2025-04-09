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Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabında geride bıraktığımız gece iki kritik maç oynandı. Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, Bayern Münih de Inter'i ağırladı. Declan Rice'ın damga vurduğu gecede Arsenal kazanırken, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı da büyük bir avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 1

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Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Premier Lig ekibi Arsenal, ilk maçta La Liga devi Real Madrid'i ağırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 3

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 4

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 790. dakikalarda Declan Rice, 75. dakikada ise Mikel Merino kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 5

Konuk ekipte Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 6

Real Madrid'de maç kadrosunda bulunan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 7

Bu skorun ardından Arsenal, Santiago Bernabeu'da oynanacak olan rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 8

DECLAN RICE GECEYE DAMGA VURDU

Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice, iki enfes frikik golü atarak geceye imzasını attı.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 9

İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir eleme aşamasında iki frikik golü atan ilk isim oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 10

INTER, BAYERN'İ MAĞLUP ETTİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Bayern Münih, Inter'i ağırladı.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 11

Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi kaydetti. Bayern'in tek sayısı 85'te Thomas Müller'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 12

Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi kaydetti. Bayern'in tek sayısı 85'te Thomas Müller'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 13

Bu skorun ardından Inter, Giuseppe Meazza'da oynanacak olan rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 14

Eşleşmenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı - 15
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