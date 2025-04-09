Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerin gecesi: Declan Rice yıldızlaştı; Arsenal, Real Madrid'i dağıttı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Premier Lig ekibi Arsenal, ilk maçta La Liga devi Real Madrid'i ağırladı.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 790. dakikalarda Declan Rice, 75. dakikada ise Mikel Merino kaydetti.
Konuk ekipte Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Real Madrid'de maç kadrosunda bulunan milli futbolcu Arda Güler, müsabakada süre almadı.
Bu skorun ardından Arsenal, Santiago Bernabeu'da oynanacak olan rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.
Eşleşmenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.
Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice, iki enfes frikik golü atarak geceye imzasını attı.
İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bir eleme aşamasında iki frikik golü atan ilk isim oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Bayern Münih, Inter'i ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi kaydetti. Bayern'in tek sayısı 85'te Thomas Müller'den geldi.
Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Lautaro Martinez ve 88. dakikada Frattesi kaydetti. Bayern'in tek sayısı 85'te Thomas Müller'den geldi.
Bu skorun ardından Inter, Giuseppe Meazza'da oynanacak olan rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Eşleşmenin rövanşı, 16 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.