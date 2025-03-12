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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ilk perdesi geçtiğimiz gece oynandı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkunç Kökçü'nün sahne aldığı gecede birçok önemli an yaşandı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu rövanş haftasının ilk perdesi geçtiğimiz gece açıldı. Birçok dev maçın oynandığı gecede milli futbolcular da sahne aldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 2

20.45 seansında tek maç oynandı. La Liga devi Barcelona ile Portekiz temsilcisi Benfica kozlarını paylaştı. Nou Camp'ta oynanan müsabaka, Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 3

Ev sahibine galibiyeti getiren 27. dakikada Lamine Yamal ile 11 ve 42. dakikalarda Raphinha kaydetti. Benfica'nın tek sayısı ise 13. dakikada Otamendi'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 4

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE YER ALDI

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Aktürkoğlu 56'da yerini Amdouni'ye bırakırken, Kökçü 70'te Belotti ile değişti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 5

İlk maçtan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Barcelona, toplam skoru 4-1'e getirdi ve adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 6

23.00 seansında ise 3 maç oynandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile Feyenoord karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 7

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Inter oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 8

İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Thuram ve 51. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Feyenoord'un tek sayısı ise 42'de penaltıdan Moder ile geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 9

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 61. dakikasında yerini Asllani'ye bıraktı. Öte yandan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol ve 10+ asist barajını geçen ilk Türk oyuncu oldu. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, bu skorla birlikte toplam sonuçta 4-1 öne geçti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 10

İki Alman devini karşı karşıya getiren eşleşmede ise Leverkusen ile Bayern kozlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 11

BayArena'da oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Bayern Münih oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52'de Harry Kane ve 71'de Alphonso Davies kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 12

İlk maçı da 3-0 kazanan Bayern, toplamda 5-0'la çeyrek finale yükselen ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 13

Gecenin en merak edilen maçı ise adının hakkını verdi ve büyük bir heyecana sahne oldu. Liverpool ile PSG, çeyrek final için karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 14

Anfield Road'da oynanan müsabakanın 90 dakikası PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve müsabaka uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 15

Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan PSG, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Fransız ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma, 2 penaltı kurtararak geceye damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi - 16
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