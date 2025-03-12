Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece: Hakan Çalhanoğlu bir ilke imza attı, Inter turladı | Penaltılara giden maçta PSG, Liverpool'u eledi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının ilk perdesi geçtiğimiz gece oynandı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkunç Kökçü'nün sahne aldığı gecede birçok önemli an yaşandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son 16 turu rövanş haftasının ilk perdesi geçtiğimiz gece açıldı. Birçok dev maçın oynandığı gecede milli futbolcular da sahne aldı.