Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabının rövanş haftasında ilk yarı finalistler belli oldu. İki maçın oynandığı ve dokuz golün atıldığı gecede tarihi geri dönüşlerin eşiğine gelindi. İşte geceden öne çıkanlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Rövanş haftasının ilk perdesinde Borussia Dortmund - Barcelona ve Aston Villa - PSG maçları oynandı.