Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı

PSG'nin sayıları ise 11. dakikada Achraf Hakimi ve 27. dakikada Nuno Mendes'ten geldi.

Bu sonucun ardından toplam skorda 5-4'lük üstünlük yakalayan PSG, rövanşta mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu. Aston Villa ise organizasyona veda etti.