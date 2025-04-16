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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final etabının rövanş haftasında ilk yarı finalistler belli oldu. İki maçın oynandığı ve dokuz golün atıldığı gecede tarihi geri dönüşlerin eşiğine gelindi. İşte geceden öne çıkanlar...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Rövanş haftasının ilk perdesinde Borussia Dortmund - Barcelona ve Aston Villa - PSG maçları oynandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 2

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Ligue 1 devi PSG'yi konuk etti.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 3

Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 34. dakikada Youri Tielemans, 55. dakikada McGinn ve 57. dakikada Ezri Konsa kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 4

PSG'nin sayıları ise 11. dakikada Achraf Hakimi ve 27. dakikada Nuno Mendes'ten geldi.

Bu sonucun ardından toplam skorda 5-4'lük üstünlük yakalayan PSG, rövanşta mağlup olmasına rağmen turu geçen taraf oldu. Aston Villa ise organizasyona veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 5

DONNARUMMA AĞLADI

PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma, karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve turu kutladı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 6

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Gecenin bir diğer maçında Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 7

Signal Iduna Park'ta oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla Borussia Dortmund oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 8

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 11. (P), 49. ve 76. dakikalarda Serhou Guirassy kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı ise 54. dakikada Ramy Bensebaini (k.k.) ile geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 9

Bu sonucun ardından Barcelona toplam skordaki üstünlüğünü korudu. İlk maçı 4-0 kazanmış olan La Liga devi, toplam skorda 5-3'lük üstünlük yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecenin kıyısından dönüldü: Barcelona'ya hat-trick yaptı | Aston Villa sürprize çok yaklaştı - 10

Barcelona adını yarı finale yazdırırken, Dortmund turnuvaya veda etti.

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