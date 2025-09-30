NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rekabet! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 2. maçları gerçekleşiyor. Jose Mourinho'lu Benfica, Chelsea deplasmanına çıkıyor. Chelsea'ye karşı kazanmak istediğini dile getiren Mourinho, Benfica ile Avrupa'da bu sezon ilk maçını yapacak. İki takım da turnuvadaki ilk karşılaşmasından mağlup ayrılmış durumda. Bu maçı kazanan taraf ilk 3 puanını hanesine yazdıracak. İşte, Chelsea - Benfica maçı detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kritik mücadele yaşanacak. Chelsea ile Benfica karşı karşıya geliyor. Şampiyonadaki ilk lig aşaması maçını Benfica, Karabağ'a karşı yapmış ve 2-3 yenilmişti. İngiliz devi Chelsea ise Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup oldu. Peki, Chelsea - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chelsea, 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Benfica'yı ağırlıyor. Müsabaka Stamford Bridge'de düzenlenecek. Maç tabii Spor kanalından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçına çıkıyor. Karabağ yenilgisi ardından Mourinho, kazanmaktan başka çareleri olmadığını ifade etti.

Chelsea ise ilk lig etabı maçını Bayern Münih deplasmanında gerçekleştirmiş ve 3-1 yenik sahadan ayrılmıştı. İki takım da 3 puan için olağanüstü performans sergileyecek.

Benfica, 3. maçına Newcastle United ile 21 Ekim'de, Chelsea de aynı tarihte Ajax karşısında oynayacak.

Mavi-Beyazlılar, Bridge'de oynadığı son 59 UEFA grup veya lig aşaması maçının sadece ikisini kaybetti.

Benfica, bu sezon deplasmanda hiçbir maçta yenilmedi. Deplasmanda aldıkları son mağlubiyet ise Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea'ye karşı aldıkları 4-1'lik yenilgiydi. Avrupa'da, son altı deplasman maçından sadece birini kaybettiler.

