Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rekabet! Chelsea - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 2. maçları gerçekleşiyor. Jose Mourinho'lu Benfica, Chelsea deplasmanına çıkıyor. Chelsea'ye karşı kazanmak istediğini dile getiren Mourinho, Benfica ile Avrupa'da bu sezon ilk maçını yapacak. İki takım da turnuvadaki ilk karşılaşmasından mağlup ayrılmış durumda. Bu maçı kazanan taraf ilk 3 puanını hanesine yazdıracak. İşte, Chelsea - Benfica maçı detayları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kritik mücadele yaşanacak. Chelsea ile Benfica karşı karşıya geliyor. Şampiyonadaki ilk lig aşaması maçını Benfica, Karabağ'a karşı yapmış ve 2-3 yenilmişti. İngiliz devi Chelsea ise Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup oldu. Peki, Chelsea - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?