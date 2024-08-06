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Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu)

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci engeli aşmak için Fransa'da. Sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e saat 21.30'da konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu) - 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefinde kritik virajda.

Sarı Lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e saat 21.30'da konuk olacak.

Lugano'yu iki maçta da yenerek ilk engeli aşan Fenerbahçe'de tek eksik Fred.


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Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu) - 2

UEFA listesinde dahil edilen yeni transfer Youssef En Nesyri de kafilede yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho,, kulübün prestiji için Şampiyonlar Ligi biletini istiyor.






Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu) - 3

Rumen hakem İsvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, Fransa'daki Olimpiyat Oyunları tedbirleri nedeniyle Lille'de oynanmayacak.


Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu) - 4

Fransız ekibi, Fenerbahçe'yi evinden 50 kilometre uzaklıktaki Valenciennes şehrinde konuk edecek.

Eşleşmede tur biletini alacak taraf, 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu) - 5

İLK 11

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Krunic, İsmail Yüksek, Saint-Maximin, Dzeko, Tadic

LILLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Diakite, Haraldsson, Andre, Gomes, Gudmunsson, Cabella, David

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