Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda (İlk 11'ler belli oldu)
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci engeli aşmak için Fransa'da. Sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e saat 21.30'da konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefinde kritik virajda.
Sarı Lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e saat 21.30'da konuk olacak.
Lugano'yu iki maçta da yenerek ilk engeli aşan Fenerbahçe'de tek eksik Fred.