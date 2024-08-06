Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci engeli aşmak için Fransa'da. Sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e saat 21.30'da konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefinde kritik virajda.
Sarı Lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e saat 21.30'da konuk olacak.
Lugano'yu iki maçta da yenerek ilk engeli aşan Fenerbahçe'de tek eksik Fred.