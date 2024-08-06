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Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolundaki ikinci engeli aşmak için Fransa'da. Sarı lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e saat 21.30'da konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11 - 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hedefinde kritik virajda.

Sarı Lacivertliler, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e saat 21.30'da konuk olacak.

Lugano'yu iki maçta da yenerek ilk engeli aşan Fenerbahçe'de tek eksik Fred.


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Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11 - 2

UEFA listesinde dahil edilen yeni transfer Youssef En Nesyri de kafilede yer aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho,, kulübün prestiji için Şampiyonlar Ligi biletini istiyor.






Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11 - 3

Rumen hakem İsvan Kovacs'ın yöneteceği mücadele, Fransa'daki Olimpiyat Oyunları tedbirleri nedeniyle Lille'de oynanmayacak.


Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11 - 4

Fransız ekibi, Fenerbahçe'yi evinden 50 kilometre uzaklıktaki Valenciennes şehrinde konuk edecek.

Eşleşmede tur biletini alacak taraf, 13 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşla belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen Fenerbahçe, Lille karşısında kritik virajda Muhtemel 11 - 5

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko.

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