Şampiyonluğa bir maç kala şaşırtan karar. "Ben ileri diyorum, bizimkiler geri oynuyor." demişti
27.04.2026 15:43
Batuhan Durmuş
Amed Sportif Faaliyetler'de bitime bir maç kala teknik direktörün görevine son verildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.
Son maçta Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Amed ekibinden yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
"BEN İLERİ DİYORUM, BİZİMKİLER GERİ OYNUYOR"
Bakkal son maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
“Öyle böyle golü bulduk. Gelen son dakika gol, hakikaten şaşkınım. Yani 10 kişiye karşı takım halinde hakikaten iyi oynamadık. Ben ileri diyorum, bizimkiler geri oynuyor, üzgünüm. Taraftara teşekkür ediyorum, hatta özür de diliyorum. Hakikaten muhteşem bir taraftar vardı, çok büyük avantajımız vardı. Son dakika gelen talihsiz bir gol. Hakikaten üzgünüm iyi oynamadık.”
SÜPER LİG İÇİN 90 DAKİKA
1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son ekip ile play-off'ta yoluna devam edecek son takım, 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla belli olacak.
Erzurumspor FK'nin daha önce Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'de, doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olmak için iddialarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor son haftaya aynı puanla girdi.
Esenler Erokspor'un 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Atko Grup Pendikspor'u konuk edeceği son haftada, Amed Sportif Faaliyetler de aynı saatte Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak.
SON MAÇI KAZANIRSA SÜPER LİG'DELER
Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç Diyarbakır ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken, Diyarbakır'daki karşılaşma ise golsüz berabere sona erdi.
Amed Sportif Faaliyetler, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak. Yani Amedspor son maçını kazanması halinde şampiyonluğu ilan edip Süper Lig'e yükselecek.