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Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybetti. PAOK'a 4-1 yenilen Terim ve ekibi, bitime 1 hafta kala liderin 6 puan gerisinde kaldı. Maç sonu konuşan Terim, "Sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." dedi.

Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek - 1

Deplasmanda farklı mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini alan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son haftaya girilirken şampiyonluk yarışına veda etti. Yunan futbolunda bir döneme damga vuran Atina ekibinin şampiyonluk hasreti 14 seneye çıktı.

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Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek - 2

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Terim, sezon sonuna işaret ederek açıklayacak şeylerinin olduğunu söyledi.


Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek - 3

Terim, "Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz." dedi.


Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek - 4

Sezon sonunda konuşulacak şeyler olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullandı.


Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek - 5

Aralık ayında görevi devralan Terim'in Yunanistan Kupası hedefiyse devam ediyor. Panathinaikos, 25 Mayıs'taki finalde Aris ile karşılaşacak.

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