Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk şansını kaybetti. PAOK'a 4-1 yenilen Terim ve ekibi, bitime 1 hafta kala liderin 6 puan gerisinde kaldı. Maç sonu konuşan Terim, "Sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." dedi.
Deplasmanda farklı mağlup olarak üst üste üçüncü yenilgisini alan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, son haftaya girilirken şampiyonluk yarışına veda etti. Yunan futbolunda bir döneme damga vuran Atina ekibinin şampiyonluk hasreti 14 seneye çıktı.