Şampiyonluğu kaybeden Fatih Terim: Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek

Sezon sonunda konuşulacak şeyler olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullandı.





