Şampiyonluk maçı: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler galip gelmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka mücadelesini Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetecek. Peki Fenerbahçe Beko - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Play-off final serisinin dördüncü karşılaşmasında deplasmanda rakibini mağlup eden Fenerbahçe Beko seride durumu 3-1’e getirdi. Dört galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı seride sarı-lacivertliler önemli avantaj elde etti. Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, yarı finalde Anadolu Efes’i mağlup ederek finale yükselmişti. Fenerbahçe Beko ise Bahçeşehir Koleji karşısında parkeden 3-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe Beko’da kritik mücadelede gözler Wade Baldwin, Nigel Hayes-Davis gibi yıldızlarda olacak. İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…