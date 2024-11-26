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Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı

Brezilya'nın Cruzeiro ile Arjantin'in Racing Club takımının karşılaştığı Cupa Sudamericana finalin bir taraftar dedesinin kafatasıyla katıldı. Kupayı müzesine götüren Racing Club taraftarı, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 1

Brezilya'nın Cruzeiro ile Arjantin'in Racing Club takımları Cupa Sudamericana finalinde karşı karşıya geldi.

Racing Club, maçı 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Paraguay'da oynanan maçta tribünde dikkat çeken anlar yaşandı.

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Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 2

Arjantin'in Racing Club takımının taraftarı, Cruzeiro ile oynanan şampiyonluk maçına dedesinin kafatasını getirdi.

Taraftar, kafatasını öperek, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı." dedi.

Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 3

SPİKER ŞAŞIRDI

Spikerin, "Kapı kontrolünden bir insan kafatasıyla nasıl geçtin?" sorusuna taraftar, "Onu inancımla, Racing'e olan sevgimle geçirdim, o kendi kendine geçti," diye cevap verdi.

Spiker, bu yanıt üzerine "Futbola duyulan tutkunun ölüm sınırlarını bile aştığının kanıtı." ifadelerini kullandı.


Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 4

Racing Club taraftarı, 5 yıl önce Arjantin Süper Ligi'nde takımının şampiyon olduğu maç sonrası dedesinin kafatasıyla şampiyonluk kutlamalarında görüntülenmişti.

Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 5

Racing Club'ın Cupa Sudamericana zaferi sonrası kutlamalardan yansıyan kareler...

Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 6
Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 7
Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 8
Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 9
Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı - 10
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