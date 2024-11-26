Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı

SPİKER ŞAŞIRDI

Spikerin, "Kapı kontrolünden bir insan kafatasıyla nasıl geçtin?" sorusuna taraftar, "Onu inancımla, Racing'e olan sevgimle geçirdim, o kendi kendine geçti," diye cevap verdi.



Spiker, bu yanıt üzerine "Futbola duyulan tutkunun ölüm sınırlarını bile aştığının kanıtı." ifadelerini kullandı.





