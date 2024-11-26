Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla gitti: Bu benim büyükbabam, bu takım onun aşkıydı
Brezilya'nın Cruzeiro ile Arjantin'in Racing Club takımının karşılaştığı Cupa Sudamericana finalin bir taraftar dedesinin kafatasıyla katıldı. Kupayı müzesine götüren Racing Club taraftarı, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı." ifadelerini kullandı.
Brezilya'nın Cruzeiro ile Arjantin'in Racing Club takımları Cupa Sudamericana finalinde karşı karşıya geldi.
Racing Club, maçı 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Paraguay'da oynanan maçta tribünde dikkat çeken anlar yaşandı.