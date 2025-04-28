Şampiyonluk maçında tekmeli, yumruklu kavga: 9 kırmızı, 16 sarı kart

Futbolcular arasında gergin geçen maçta, iki takım oyuncuları arasında sık sık sözlü tartışma ve sert müdahaleler oldu. Futbolcuların tartışmasını polis sahaya girerek ayırdı. Tefenni Beledeyispor taraftarı ile maçta güvenlik tedbiri alan bazı polisler arasında da gerginlik yaşandı. Polisin tribüne çıkmasıyla arbede meydana geldi. Bu sırada Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz kısa süreli fenalık yaşadı.