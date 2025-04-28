Şampiyonluk maçında tekmeli, yumruklu kavga: 9 kırmızı, 16 sarı kart
Burdur 1. Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor'u 2-1 yenen Tefenni Belediyespor şampiyon oldu. Maç sırasında ve bitiş düdüğü sonrası futbolcular arasında sahada çıkan kavgayı polis ayırdı. Hakem, maçta ve sonrasındaki olaylar nedeniyle 9 kırmızı, 16 sarı kart gösterdi.
Burdur 1. Amatör Küme play-off final serisinin 3'üncü maçında Burdurspor ile Tefenni Belediyespor, Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Tefenni Belediyespor, ilk yarıyı Emin İnce'nin golüyle önde tamamladı.