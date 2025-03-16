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Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 9 oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 1

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'e döndü.

Jose Mourinho'nun ekibi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti.

0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 9 oldu.

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Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 2

Mücadelede sonunda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Birbirine giren futbolcuları ayırmak için polis ekipleri araya girdi.
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 3

ARDA GÜLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçta eski futbolcusu Arda Güler de tribünde yer aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sahasında oynadığı maçı tribünden takip etti. Arda'ya babası Ümit Güler de eşlik etti.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 4

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla şehitler anıldı.

Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun." anonsu yapıldı.

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

4’ Karşılaşmanın ilk kartı Samsunspor’da Mouandilmadji'ye çıktı.

12' Konuk ekipte Celil Yüksel sarı kart gördü.

İKİNCİ DEVRE

49' Fenerbahçe penaltı bekledi. Cihan Aydın, pozisyon için VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

58' Tadic, Talisca ve Kostic'in yerine En Nesyri, Szymanski ve Osayi oyunda.

75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a müdahale ettiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı. 

75' Jose Mourinho hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

82' Mert Müldür'ün yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu.

89+8 Maç sona erdi.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 6

MOURİNHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Rangers maçının ilk 11'ine göre rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Rangers maçının ilk 11'ine göre 5 oyuncuyu rotasyonda kullandı.

Rangers maçına ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Samsunspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu ilk 11'de değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 7

LİVAKOVİC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 8

SAİNT-MAXİMİN VE CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 9

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor:

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 10

DİĞER KARELER

Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 11
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 12
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 13
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 14
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 15
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 16
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 17
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 18
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 19
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 20
Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı - 21
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