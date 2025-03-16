Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 9 oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'e döndü.
Jose Mourinho'nun ekibi, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti.
0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe bu sonuçla puanını 62'ye çıkardı ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 9 oldu.