Şampiyonluk yarışı | Kadıköy'de Samsunspor'la karşılaşan Fenerbahçe evinde 2 puan bıraktı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

4’ Karşılaşmanın ilk kartı Samsunspor’da Mouandilmadji'ye çıktı.



12' Konuk ekipte Celil Yüksel sarı kart gördü.

İKİNCİ DEVRE

49' Fenerbahçe penaltı bekledi. Cihan Aydın, pozisyon için VAR'ı dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

58' Tadic, Talisca ve Kostic'in yerine En Nesyri, Szymanski ve Osayi oyunda.

75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a müdahale ettiği için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

75' Jose Mourinho hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

82' Mert Müldür'ün yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu.

89+8 Maç sona erdi.