Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler

2 EKSİK

Yabancı hakemin yöneteceği derbide Sarı Kırmızılılar 6 puanlık farkı açmanın, Sarı Lacivertliler ise arayı kapatmanın peşinde.

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik var.

Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.



Sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den geldi.



