Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihinde 402. kez karşı karşıya gelecek. 1969-70 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de yabancı bir hakem triosu görev yapacak. İşte tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu kritik derbiye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...
Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.
Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.
Saatler 20.00'yi gösterdiğinde, santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak.