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Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihinde 402. kez karşı karşıya gelecek. 1969-70 sezonundan bu yana ilk kez Süper Lig'de yabancı bir hakem triosu görev yapacak. İşte tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu kritik derbiye dair ayrıntılar ve her iki takımın da muhtemel 11'leri...

Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 1

Türk futbolunun devleri, zirvedeki düelloda karşılaşıyor.

Lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'yi 25. haftanın kapanışında konuk edecek.

Saatler 20.00'yi gösterdiğinde, santra düdüğünü Sloven hakem Slavko Vincic çalacak.

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Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 2

2 EKSİK

Yabancı hakemin yöneteceği derbide Sarı Kırmızılılar 6 puanlık farkı açmanın, Sarı Lacivertliler ise arayı kapatmanın peşinde.

Namağlup lider unvanıyla sahaya çıkacak Galatasaray'da 2 eksik var.

Tedavisi sona eren Yunus Akgün takıma döndü. Sakatlıkları süren Morata ve Jakobs kadroda olmayacak.

Sezonu kapatan Mauro İcardi ise derbide arkadaşlarına tribünden destek vermek için Arjantin'den geldi.

Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 3

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Avrupa Ligi'ne erken vedanın üzüntüsünü derbi galibiyetiyle unutturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, son dönemdeki üçlü savunma sistemini değiştirecek.

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen 

Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 4

Fenerbahçe ise çıkışını derbide sürdürmeyi hedefliyor.

Son 7 maçını kazanarak zirve takibinden vazgeçmeyen Sarı Lacivertliler,, 2025'te oynadığı 13 maçta da kaybetmedi.

Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle kritik maça hazırlanan Mourinho'nun ekibinde eksiklerin sayısı azaldı.

Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 5

2 İSİM YOK

Tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakoviç takıma döndü. Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek ise kadroda olmayacak.

Şampiyonluk yarışında dev derbi: Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu | Muhtemel 11'ler - 6

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri 

Şampiyonluk yarışına yön verecek derbiye ilgi büyük.

Biletlerin cuma günü tükendiği dev derbide, yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarı da deplasman tribününde olacak.

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