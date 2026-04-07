Şampiyonluk yarışında yeni perde. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı.

Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.