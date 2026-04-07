Şampiyonluk yarışında yeni perde. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

07.04.2026 13:32

Batuhan Durmuş

Süper Lig'in 28. haftasında derbiler oynandı. Kritik maçlar sonrası puan durumu yeniden şekillendi. İşte şampiyonluk yarışında son durum ve kalan maçlar...

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YENİ PERDE

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı. 

 

Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. 

 

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

 

Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.

KALAN MAÇLAR

1.GALATASARAY - 64 PUAN

 

GÖZTEPE (D)

 

KOCAELİSPOR

 

GENÇLERBİRLİĞİ (D)

 

FENERBAHÇE

 

SAMSUNSPOR (D)

 

ANTALYASPOR

 

KASIMPAŞA (D)

2.FENERBAHÇE - 63 PUAN

 

KAYSERİSPOR (D)

 

RİZESPOR

 

GALATASARAY (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

EYÜPSPOR

3.TRABZONSPOR - 63 PUAN

 

ALANYASPOR (D)

 

BAŞAKŞEHİR

 

KONYASPOR (D)

 

GÖZTEPE

 

BEŞİKTAŞ (D)

 

GENÇLERBİRLİĞİ