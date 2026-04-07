Şampiyonluk yarışında yeni perde. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları

07.04.2026 13:32
Batuhan Durmuş
Süper Lig'in 28. haftasında derbiler oynandı. Kritik maçlar sonrası puan durumu yeniden şekillendi. İşte şampiyonluk yarışında son durum ve kalan maçlar...
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YENİ PERDE
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 20 gol atıldı.
Lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakadan galip ayrılan 1-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Bir maç eksiği bulunan Galatasaray, haftayı 64 puanla lider kapatırken, Fenerbahçe 63 puanla ikinci, Trabzonspor ise aynı puanla averajla 3. sırada sıralandı.
KALAN MAÇLAR
1.GALATASARAY - 64 PUAN
GÖZTEPE (D)
KOCAELİSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ (D)
FENERBAHÇE
SAMSUNSPOR (D)
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA (D)
2.FENERBAHÇE - 63 PUAN
KAYSERİSPOR (D)
RİZESPOR
GALATASARAY (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
EYÜPSPOR
3.TRABZONSPOR - 63 PUAN
ALANYASPOR (D)
BAŞAKŞEHİR
KONYASPOR (D)
GÖZTEPE
BEŞİKTAŞ (D)
GENÇLERBİRLİĞİ