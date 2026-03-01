"Şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek" Spor yazarları değerlendirdi
01.03.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş dün akşam Süper Lig'de galibiyet serisini 3, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı. Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ı spor yazarları değerlendirdi. İşte yorumlar...
"Oyun kötü skor iyi"
"Sergen hocanın tribünde olması saha içine ne kadar etki yaptı tartışılır. Ancak Orkun’un olmayışı, büyük sıkıntı yarattı. Kaptanın yokluğu takımın; kimya, fizik ve biyoloji özetle tepeden tırnağa her şeyini bozdu! Futbol adına büyük çıkış yakalayan Beşiktaş, koca ilk yarıda varlık gösteremedi. Organize atak yapamadı. Ndidi tek başına didinip durdu. Agbadou savunmayı toparladı. Olaitan ile Asllani bu yarıda vasatı aşamadı. Cerny de pas alamayınca rakip kaleden uzak kalındı. Kartal’ın ısrarla uzun pas oynaması anlaşılır gibi değil. Sergen Yalçın, tribünde maçı taraftar gibi seyretmekle yetindi. Cengiz tercihi yaptın. İyi de hocam, bir eksik oynatıyor. Rıdvan iki metreye pas atamıyor. Değiştir. Baktın olmuyor, hamle yap. Bunun için beklemenin ne katkısı olabilir ki..." (Orhan Yıldırım-Fanatik)
Ligin kaderi Beşiktaş'a bağlı
"Beşiktaş için bu sadece 3 puan değil, momentum, moral ve derbi hazırlığı açısından altın değerinde bir sonuç oldu. Aslında şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek. Siyah-beyazlı takım bu kadar puan saçmasaydı, bugün hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin önündeydi. Ama iç çekişmeleri, teknik adam krizleri ve camiadaki bölünmüşlük Beşiktaş'ı bu yarışta geriye itti.
Emmanuel Agbadou duvar gibi adam.. Beşiktaş savunmasında iyi işler yapmaya başladı. Golü de atarak tam bir Kartal oldu. Temiz müdahaleler, hava hakimiyeti ve pas kalitesiyle de öne çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle defansta rakibi eziyor, hava toplarında %70-80 kazanma oranı var genelde (stoperler için mükemmel bir oran). Kocaeli maçında da golü attıktan sonra savunma hattını sırtladı, maç 1-0 bittiyse arkayı sağlam tuttuğu içindir.
Ligin tepesinin kaderini Beşiktaş-Galatasaray maçı tayin edecek. Bunu hafife almayın. Eğer siyah beyazlı takım, evinde Galatasaray'ı yenerse zirve için kartlar da yeniden açılır. (Murat Özbostan-Sabah)
İki dişli rakipten 6 puan almak başarıdır
"Dün yine Beşiktaş'ın en büyük artısı takım halinde mücadeleydi. Belki hücumda kısır kaldılar ama rakibe hiç pozisyon vermediler. Sonuçta yeni transferlerin zamana ihtiyacı varken 2 haftada, 2 dişli rakip karşısında 6 puan almak başarıdır. Ndidi ve Asllani çok iyi oynadılar. 4'lü defans kusursuzdu. Bütün hırsına rağmen Oh, hiç etkili olamadı.
İki önemli eleştirim var. Cerny kesinlikle orta saha oyuncusu değil. En ideal yeri sağ ön. Nedense Sergen Yalçın onu orta sahada oynatma takıntısından vazgeçemiyor. Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor. Takımı galip durumdayken rakip tribünle çatışmaya girmenin ne anlamı var!" (Ömer Üründül-Sabah)
Kartal’ın gözü yüksekte
"Kartal’da dikkatimi çeken negatif bir tablo var, yazmasam olmaz. Kardeşim, gerek korner, gerekse serbest atışlarda ön direkte kimse yok, herkes cami güvercini gibi savunmanın arkasında toplanıyor! Ya ön direk? Bomboş! Gelsin ön direğe birisi, kafayla aşırtsın, savunmayı şaşırtsın! Ahh Gökhan Gönül’ün kulakları çınlasın, hep ön direkte mevzilenirdi, ya kendisi atardı, ya da takım arkadaşları.
Bak Rıdvan kardeş, iyi niyetlisin, taraftarlarla diyaloğa girmen, şartlar ne olursa olsun yanlış. Gerek yok, ortamı germe, sarıya da davetiye çıkarma.
90+3’te Olaitan da net bir pozisyon yakaladı, atamadı, kalitesiyle ters düştü! Valla bu oyunda iyi oynamadan kazanılan çok maçlar gördük, tıpkı dünkü gibi. Evet, Beşiktaş nazar değmesin 13 maçlık yenilmezlik unvanını sürdürürken, önemli bir galibiyete de imzasını attı. Yani Kartal, zor bir virajı daha hasarsız döndü, gözünü klasmana dikti, Trabzonspor’un peşine takıldı." (Bilal Meşe-Milliyet)
Beşiktaş artık daha güçlü daha dirençli!
“Dün sahada mücadele etmeyen savunmaya yardım etmeyen Beşiktaşlı oyuncu yoktu ancak rakip yarı alanda kalabalık Kocaelispor karşısında alan bulamadılar. Zaman zaman sete yerleşseler de forvetleri etkili bir şekilde ceza sahasına sokamadılar. Nitekim pozisyonsuz giden maçta Agbadou’nun kornerden gelen kafa golü kilidi açtı. 1-0’dan sonra Cerny ve Olaitan’ın karşı karşıya kaçırdığı fırsatlar da var. Dün golün sahibi Agbadou sahanın en iyisiydi. Olaitan ise sürekli oyunun içinde, çalışkan ve sorumluluk alan bir kimlik sergiledi” (Güntekin Onay-Hürriyet)