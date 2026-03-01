"Şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek" Spor yazarları değerlendirdi

Ligin kaderi Beşiktaş'a bağlı

"Beşiktaş için bu sadece 3 puan değil, momentum, moral ve derbi hazırlığı açısından altın değerinde bir sonuç oldu. Aslında şampiyonluk yarışının anahtarını Beşiktaş verecek. Siyah-beyazlı takım bu kadar puan saçmasaydı, bugün hem G.Saray hem de F.Bahçe'nin önündeydi. Ama iç çekişmeleri, teknik adam krizleri ve camiadaki bölünmüşlük Beşiktaş'ı bu yarışta geriye itti.

Emmanuel Agbadou duvar gibi adam.. Beşiktaş savunmasında iyi işler yapmaya başladı. Golü de atarak tam bir Kartal oldu. Temiz müdahaleler, hava hakimiyeti ve pas kalitesiyle de öne çıktı. Boyu ve fiziksel gücüyle defansta rakibi eziyor, hava toplarında %70-80 kazanma oranı var genelde (stoperler için mükemmel bir oran). Kocaeli maçında da golü attıktan sonra savunma hattını sırtladı, maç 1-0 bittiyse arkayı sağlam tuttuğu içindir.

Ligin tepesinin kaderini Beşiktaş-Galatasaray maçı tayin edecek. Bunu hafife almayın. Eğer siyah beyazlı takım, evinde Galatasaray'ı yenerse zirve için kartlar da yeniden açılır. (Murat Özbostan-Sabah)