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"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalya'dan galibiyetle ayrılacakları için mutlu olduklarını söylerken Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, "İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi." dedi. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte yorumlar...

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 1

Uğur Meleke: "Yunus ‘Okan Buruk’ Akgün" 

"Dikkatli sporseverler hatırlarlar: Gomis’in Galatasaray’dan kopma nedeni, Okan Buruk’un gole ihtiyaçları olan bir maçta oyuna onu değil Barış Alper’i sokması idi. Zaman Buruk’u haklı çıkardı, Barış Alper çok çalışarak ve gelişerek A milli takım seviyesinde bir sporcu oldu. Okan Hoca’nın şimdilerde dokunduğu adam da Yunus Akgün. Yunus da dipten çıktı...

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"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 2

Düşüşte olan kariyerini toparladı Okan Hocası ile el ele vererek. Önceki hafta Alanya maçında sol açıktı, dün sağ açık. Her iki müsabakada da mobil oynadı, dolaşarak gezerek dengesini bozdu rakip savunmaların.

Dün Antalya’da Yunus’un çok yönlülüğünü, hareketli oyununu, mobilitesini, çalışkanlığını seyrederken hep Okan Buruk geldi aklıma. Yunus’a baktığımda zihnim beni ister istemez 90’lardaki genç Okan’a götürüyor çünkü." (HÜRRİYET)

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 3

Cem Dizdar: "Şampiyonlukta en büyük aday" 

"Kuşkusuz Galatasaray en yüksek ihtimalli şampiyonluk adayı ama Antalya ‘Küme düşmeme’ konusunda kendinden çok daha kötüler olduğu için hayli ‘Şanslı’! Bunun için şimdiye dek yenebildikleri iki takımın ligin dibindekiler olduğunu hatırlamak yeterli. Bu arada... Davinson Sanchez 84. dakikada itirazdan o sarı kartı neden gördü acaba? Kuralı bilmiyor oluşundan olabilir mi?" (FANATİK)

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 4

Ömer Üründül: "Sallai'yi kazandı" 

"Galatasaray karşısında öyle bir takım buldu ki kazanmak için çok fazla şeyler yapmasına gerek yoktu. Antalyaspor kolay top kaybediyor, hücumda etkili olamıyor. Top rakipteyken pres yapamıyor ve geride doğru yerleşemiyordu. Bu önemli ilkeleri yerine getiremeyen bir takımın yapabileceği fazla bir şey yoktu. Galatasaray çok fazla zorlanmadan güle oynaya kazandı.

Okan Buruk dün gece Sallai'yi kazandı. Berkan, ihtiyaç duyduğunda hangi bölge olursa olsun 'Ben görev yerimde sırıtmam' mesajını verdi. İcardi de yine koşmadan 2 gol atarak moral depoladı! Mertens de ilk yarıda kalitesini yine açıkça gösterdi." (SABAH)

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 5

Levent Tüzemen: "İşte gerçek lider" 

Antalyaspor maçı Galatasaray'ın büyük golcüsü İcardi'nin dönüşü oldu. Arjantinli yıldız, ilk golü kafayla atarken topu iğne deliğinden geçirdi. İkinci golde sol ayağıyla sakin, dengeli ve kaliteli bir vuruş yapıp kaleciyi çaresiz bıraktı.

Bir penaltısı da verilmeyen İcardi sadece bir golcü olarak sahne almadı, Galatasaray'ın saha içi öğretmenliğini de yaptı, arkadaşlarını nasıl pozisyon alacakları konusunda uyardı. Yani İcardi lider olduğunu kanıtladı. Pozisyon zenginliği, oyun hakimiyeti, topa hükmetmek Galatasaray'ın elindeydi. Özellikle hücum bölgesinde yakalanan pozisyonlarda final pasları daha isabetli olsaydı Galatasaray, skor olarak farka giderdi." (SABAH)

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 6

Bülent Timurlenk: "Otomatik pilot" 

"Okan Buruk ve takımının kazanma kültürü, geride kalan iki sezonun birikimiyle bu türden galibiyetleri otomatik pilotta getiriyor. Çarşamba rakibin adına bakmadan net bir galibiyet ve pazartesi günü Süper Kupa'nın sıcak rövanşında Beşiktaş, otomatik pilota değil, Okan Buruk'un maharetine bakar." (SABAH)

"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 7

Osman Şenher: "Galatasaray'ın golcüleri müthiş" 

"Galatasaray’da sorun yok, şov takımı gibi. Hele Osimhen ile Icardi’nin sevinçleri gerçekten seyredilmeye değer. Bunu kabul etmek lazım ki; Süper Lig’in en renkli takımı sarı-kırmızılılar. Bu iki dev futbolcunun yan yana oynayacağını hiç kimse hayal edemezdi. Avrupa takımlarında bile bu kadar kaliteli iki golcü yok. Ben merak ediyorum Avrupa kupalarında bakalım ne yapacaklar? Herkesin beklentisi çok büyük. Son sözüm de Antalyaspor’a... Alex de Souza’nın bu takımla işi kolay değil." (MİLLİYET)

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