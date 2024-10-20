"Şampiyonlukta en büyük aday" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalya'dan galibiyetle ayrılacakları için mutlu olduklarını söylerken Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, "İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi." dedi. Peki spor yazarları nasıl değerlendirdi? İşte yorumlar...
Uğur Meleke: "Yunus ‘Okan Buruk’ Akgün"
"Dikkatli sporseverler hatırlarlar: Gomis’in Galatasaray’dan kopma nedeni, Okan Buruk’un gole ihtiyaçları olan bir maçta oyuna onu değil Barış Alper’i sokması idi. Zaman Buruk’u haklı çıkardı, Barış Alper çok çalışarak ve gelişerek A milli takım seviyesinde bir sporcu oldu. Okan Hoca’nın şimdilerde dokunduğu adam da Yunus Akgün. Yunus da dipten çıktı...