Samsun'da Beşiktaş üstün: Süper Lig'de 63. kez karşılaşacaklar
Beşiktaş ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. Samsun'da yapılan 30 müsabakanın 15'ini Beşiktaş, 6'sını ise Karadeniz ekibi kazandı
Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.