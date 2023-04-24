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Samsun'da şampiyonluk coşkusu

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Statta başlayan kutlamalar caddelere taştı.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 1

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 2

Maçın 90. dakikasında çok sayıda taraftarların sahaya girmesi nedeniyle oyun bir süre durdu.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 3

Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin bitmesiyle binlerce taraftar sahaya akın etti.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 4

Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 5

Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 6

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 7

Futbolcular ve yönetim, üstü açık otobüsle şehir turu attı.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 8

Şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar, futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 9
Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 10
Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 11
Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 12
Samsun'da şampiyonluk coşkusu - 13
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