Samsun'da şampiyonluk coşkusu

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenen Samsunspor, normal sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın 90. dakikasında çok sayıda taraftarların sahaya girmesi nedeniyle oyun bir süre durdu.
Taraftarların sahadan çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Mücadelenin bitmesiyle binlerce taraftar sahaya akın etti.
Taraftarlar, karşılaşma sırasında yaşadıkları sevinci stat dışına taşıdı ve kentte sevinç gösterileri düzenlemeye başladı.
Samsunspor bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentte tur attı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ise ellerindeki meşaleler ve Samsunspor bayraklarıyla kutlamalara katıldı
Futbolcular ve yönetim, üstü açık otobüsle şehir turu attı.
Şehir turunun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce taraftar, futbolcularla birlikte büyük sevinç yaşadı.