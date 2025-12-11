Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Samsunspor liderliğini korumak için sahada
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor sahasında Yunanistan'ın zorlu ekiplerinden AEK ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan Samsunspor, AEK karşısında kazanmak ve gruplardaki liderliğini sürdürmeye devam etmek istiyor. Samsunspor'da bu akşam sakatlıkları geçen Ntcham, Coulibaly ve Satka kritik maçta forma giyebilecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında bu akşam sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Marius, Musaba
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic
MAÇI FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Thomas Luczynski üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.
SAMSUNSPOR 3 PUAN İÇİN SAHADA OLACAK
Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.