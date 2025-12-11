Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Samsunspor liderliğini korumak için sahada

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor sahasında Yunanistan'ın zorlu ekiplerinden AEK ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alan Samsunspor, AEK karşısında kazanmak ve gruplardaki liderliğini sürdürmeye devam etmek istiyor. Samsunspor'da bu akşam sakatlıkları geçen Ntcham, Coulibaly ve Satka kritik maçta forma giyebilecek. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve iki takımın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler belli oldu. Peki, Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?