Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor taraftarı önünde AEK ile kozlarını paylaşacak. AEK karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, sahasında taraftarının desteğini alarak kazanmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?