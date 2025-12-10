Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi
10.12.2025 14:53
AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın zorlu ekiplerinden AEK ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik başarısını gösteren Samsunspor'un liderliği sürüyor. Samsunspor taraftarı önünde AEK'i yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Samsunspor-AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Samsunspor taraftarı önünde AEK ile kozlarını paylaşacak. AEK karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, sahasında taraftarının desteğini alarak kazanmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında 11 Aralık 2025 Perşembe günü (yarın) sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR KAZANIRSA İLK 8'İ GARANTİLEYECEK
Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.
SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği AEK maçında forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları nedeniyle Breidablik karşısında görev yapamayan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Lubomir Satka iyileşti. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in forma şansı vermesi halinde Ntcham, Coulibaly ve Satka, AEK karşısında formalarına kavuşacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, maçta görev alamayacak.