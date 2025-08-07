NTV.COM.TR

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarına direkt olarak katılıyor. Avrupa'daki temsilcilerimizden olan Samsunspor'un play-off aşamasındaki rakibi için kura çekimi yapıldı. Buna göre takım, üçüncü eleme turundaki Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçını galibi ile karşılaşacak. Taraftarlar ise Samsunspor Avrupa Ligi maç tarihini ve saatini sorguluyor. İşte, Samsunspor Avrupa Ligi play-of maçları tarihi...

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nda sıra play-off karşılaşmalarında. Turnuvaya play-off'lardan katılacak olan Samsunspor'un da muhtemel rakipleri belli oldu. İlk karşılaşmaya deplasmanda çıkacak Karadeniz ekibi, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile ya da Arda Turan'ın teknik direktörülüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk ile eşleşecek. İşte, Samsunspor Avrupa Ligi maçı detayları...

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında turnuvaya dahil olacak Samsunspor'un ilk maçı 21 Ağustos günü, rövanşı ise 28 Ağustos'ta olacak. Karadeniz takımı, play-off birinci maçını deplasmanda, rövanşı ise kendi evinde oynayacak.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off aşaması kura çekiminde teknik direktör Thomas Reis'in çalıştırdığı Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belirlendi. Buna göre Samsunspor, üçüncü eleme turundaki Yunanistan ekibi Panathinaikos - Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk mücadelesinin galibi ile karşılaşacak.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

Shakhtar Donetsk, birinci eleme turunda Ilves ile karşılaşmış ve ilk maçı 6-0, ikincisini de 0-0 tamamlayarak bir üst tura çıkmıştı. İkinci eleme turunda Beşiktaş'ı ilk maçta 2-4 mağlup etti, rövanşı da 2-0 kazandı. Üçüncü eleme turunda ise 7 ve 14 Ağustos günlerinde Panathinaikos ile oynayacak.

Samsunspor'un diğer muhtemel rakibi Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk sahne alışı üçüncü eleme turunda ve Shakhtar Donetsk'e karşı olacak.

