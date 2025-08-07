Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?

Shakhtar Donetsk, birinci eleme turunda Ilves ile karşılaşmış ve ilk maçı 6-0, ikincisini de 0-0 tamamlayarak bir üst tura çıkmıştı. İkinci eleme turunda Beşiktaş'ı ilk maçta 2-4 mağlup etti, rövanşı da 2-0 kazandı. Üçüncü eleme turunda ise 7 ve 14 Ağustos günlerinde Panathinaikos ile oynayacak.



Samsunspor'un diğer muhtemel rakibi Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk sahne alışı üçüncü eleme turunda ve Shakhtar Donetsk'e karşı olacak.