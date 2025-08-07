Samsunspor Avrupa maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde Samsunspor play-off rakibi kim olacak?
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmalarına direkt olarak katılıyor. Avrupa'daki temsilcilerimizden olan Samsunspor'un play-off aşamasındaki rakibi için kura çekimi yapıldı. Buna göre takım, üçüncü eleme turundaki Panathinaikos - Shakhtar Donetsk maçını galibi ile karşılaşacak. Taraftarlar ise Samsunspor Avrupa Ligi maç tarihini ve saatini sorguluyor. İşte, Samsunspor Avrupa Ligi play-of maçları tarihi...
UEFA Avrupa Ligi'nda sıra play-off karşılaşmalarında. Turnuvaya play-off'lardan katılacak olan Samsunspor'un da muhtemel rakipleri belli oldu. İlk karşılaşmaya deplasmanda çıkacak Karadeniz ekibi, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile ya da Arda Turan'ın teknik direktörülüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk ile eşleşecek. İşte, Samsunspor Avrupa Ligi maçı detayları...