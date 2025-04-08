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Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma günü evlerinde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyük takımların rakipleri olmadıklarını ve kendi oyunlarını oynayacaklarını aktaran Yıldırım, "Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa - 1

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma günü saat 20.00'da karşılacakları Galatasaray maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Yıldırım, "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış görüyorum, haklılar da." dedi.

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Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa - 2

Galatasaray maçıyla ilgili de iddialı konuşan Yıldırım, "Geri kalan 8 maçımda da puanlara çıkacağım. Onun için Galatasaray maçına gideceğim, oyuncularımla konuşacağım. Bütün işlerimi iptal ettim. Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş bunlar benim rakibim değil. Biz çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Benim şanlı büyük taraftarıma, taraftarımın önünde, cuma günü stat full. Bütün biletler satıldı, bitti. Bunlar önünde de ben bu maçı alamazsam bittik! Benim Avrupa hayalim suya düşecek." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa - 3

"ALİ KOÇ KEŞKE ŞAMPİYON OLSA"

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali Koç ile daha yakınım. İlk Kulüpler Birliği toplantımda Dursun Özbek, Ali Koç'a sallamaya başladı. Ben dayanamadım, 'Başkan ne oluyor, bunun için mi geldik?' dedim. Dursun Özbek 'Sen kimsin!' dedi. Ben de 'Biraz sonra Ali Koç, sana cevap verecek. Bunu dinlemeye mi geldik?' dedim. Bana 'Yürü git, öğreneceksin' diye cevap verdi. Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa."

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa - 4

"Beşiktaş'ın maçı eksik, kazanırlarsa averajla üstümüze çıkacaklar. Bundan sonra gerçek lig başlıyor. Biz herkesi yenmek istiyoruz."

Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa - 5

"Artık parayla işim yok. Afrika'ya gitmek istiyorum, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Demba Ba, Dunkerque'te ortağım. Senegal'de kulübüne ortak olacağım. Dunkerque'te beğendiğim oyuncular var, Türkiye'ye getireceğim. Çok güzel bir futbol projem var."

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