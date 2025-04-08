Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa

Galatasaray maçıyla ilgili de iddialı konuşan Yıldırım, "Geri kalan 8 maçımda da puanlara çıkacağım. Onun için Galatasaray maçına gideceğim, oyuncularımla konuşacağım. Bütün işlerimi iptal ettim. Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş bunlar benim rakibim değil. Biz çıkacağız kendi oyunumuzu oynayacağız. Benim şanlı büyük taraftarıma, taraftarımın önünde, cuma günü stat full. Bütün biletler satıldı, bitti. Bunlar önünde de ben bu maçı alamazsam bittik! Benim Avrupa hayalim suya düşecek." ifadelerini kullandı.