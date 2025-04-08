Samsunspor Başkanı Yıldırım: Ali Koç'u çok severim keşke şampiyon olsa
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma günü evlerinde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyük takımların rakipleri olmadıklarını ve kendi oyunlarını oynayacaklarını aktaran Yıldırım, "Ali Koç'u çok seviyorum, keşke şampiyon olsa." ifadelerini kullandı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, cuma günü saat 20.00'da karşılacakları Galatasaray maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'ye konuşan Yıldırım, "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak. Fenerbahçeliler çıldırmış görüyorum, haklılar da." dedi.