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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz"

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Yıldırım'ın "Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor!" sözleri dikkat çekti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 1

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 31. hafta öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 2

Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Samsunspor ile lider Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 3

Kritik müsabaka öncesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından gece yarısı çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 4

Yıldırım'ın gönderisinde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 5

Samsunspor'un Samsunspor'dan  başka gerçek dostu yok! Biz Bize Yeteriz! Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 6

Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek... Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz" - 7
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