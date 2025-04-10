Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı açıklama: "Tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz"
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Yıldırım'ın "Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor!" sözleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, 31. hafta öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.