Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım"
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 0-0 biten müsabakanın ardından konuşan Yıldırım; Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli 2 puan bıraktı.