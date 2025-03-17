Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım"

"GALATASARAY'IN İŞİ ZOR"

"Galatasaray, şampiyon olmadı daha. Bunlara girmeyelim. Galatasaray'ın işi zor daha. Zor maçları var. Bu maçlarda berabere kalır, yenilirse Fenerbahçe de toparlar kendini. Fenerbahçe, şampiyon olabilir. Ben karışamam burada bir şeye. Fenerbahçe benim camiam değil, benim camiam Samsunspor. Şu 1 puanla ben, Beşiktaş ve Eyüpspor'un 7 puan önüne geçtim. İki mağlubiyet alsam bile o 1 puan belki beni hala üçüncü sırada tutabilirim. Avrupa'ya gitmek istiyoruz."