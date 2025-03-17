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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 0-0 biten müsabakanın ardından konuşan Yıldırım; Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verirken, şampiyonluk yarışıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bu skorun ardından sarı - lacivertliler, şampiyonluk yarışında önemli 2 puan bıraktı.

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 2

Konuk ekip Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, karşılaşma sonrasında Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın sözleri:

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 3

"BENİ FENERBAHÇE DÜŞMANI YAPMAYIN"

"Beni dün iki tane yayına aldılar, beni rezil etti terbiyesizler. Hiçbir şey demedim. Ben Fenerbahçe'nin ayarını bozmadım. Fenerbahçe çıktı oynadı, yenilmemiz gereken maçta berabere kaldık. Bizi yenemediler, bu kadar basit. Bu maçın sonucu bizi bağlamaz. Lütfen beni Fenerbahçe düşmanı artık yapmayın şu televizyonlarda. Beni niye böyle yapıyor herkes. Lütfen."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 4

"SOKAKLARDA KUTLUYORLAR"

"Beşiktaş ile çekişiyorum, Eyüpspor ile çekişiyorum Avrupa için. 1 puan için geldik, 1 puanı aldık. O kadar mutluyuz ki takım olarak. Samsun taraftarı, Samsun'da şampiyon olmuş gibi kutluyor sokaklarda. Beni destekleyin, beni düşman yapmayın. 'Kanal kanal dolaştı' diyorlar, dolaşmadım. İşlerim var, yurt dışındaydım. Sizden rica ediyorum, beni Fenerbahçe düşmanı yapmayın, ben Samsunspor'un başkanıyım, Samsunspor'un başarısı için çalışıyorum."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 5

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLSUN"

"Fenerbahçe şampiyon olsun, Türkiye'nin üstündeki, futbolun üstündeki kara bulutlar dağılsın. Fenerbahçe rahatlasın, Ali Koç rahatlasın, Acun Ilıcalı rahatlasın, bütün camia rahatlasın. Biz de rahatlayalım."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 6

"GALATASARAY'IN İŞİ ZOR"

"Galatasaray, şampiyon olmadı daha. Bunlara girmeyelim. Galatasaray'ın işi zor daha. Zor maçları var. Bu maçlarda berabere kalır, yenilirse Fenerbahçe de toparlar kendini. Fenerbahçe, şampiyon olabilir. Ben karışamam burada bir şeye. Fenerbahçe benim camiam değil, benim camiam Samsunspor. Şu 1 puanla ben, Beşiktaş ve Eyüpspor'un 7 puan önüne geçtim. İki mağlubiyet alsam bile o 1 puan belki beni hala üçüncü sırada tutabilirim. Avrupa'ya gitmek istiyoruz."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 7

"BELKİ DE GALATASARAY'I YENEN İLK TAKIM OLACAĞIZ"

"Galatasaray maçına 1 puan için gittim ama elimize fırsat geldi. Bizim dövdüler! Penaltımız verilmedi. Yapacak bir şey yok. Samsun'daki maçta, belki de Türkiye'de Galatasaray'ı yenen ilk takım biz olacağız. Sahaya galibiyet, en kötü 1 puan için çıkacağım."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 8

"MOURINHO, GALATASARAY MAÇINI İZLEMİŞ Mİ?"

"Bizim 3-2 yenildiğimiz maçı seyretmiş mi Mourinho? Galatasaray - Samsunspor maçını seyretmiş mi? Onlar Kadıköy'de 3-1 kaybettiler. Bizim kadar mücadele etmişler mi, gidin bir sorun niye oynamamışlar diye. Elimizden bu kadar geliyor. Takımımın bütçesi 12 milyon euro benim, bir tane En-Nesyri etmiyor. Neyi konuşuyoruz biz?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 9

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ DÜŞÜNSÜN"

"Fenerbahçe yenemiyorsa, Fenerbahçe yönetiminin düşünmesi lazım. Mourinho'nun tek bir hedefi vardı, kazanmak. Ben kadrosuna karışmam var. Böyle bir kadroya çıkmazsın. Samsunspor'dan korkmayacaksın. Aslanlar gibi hücum oyuncularınla çıkacaksın. Sen çıkarsın, 30 dakika, 40 dakika bastırırsın, gol atarsın. Samsunspor'dan gol yiyeceğim diye korkuyor sonra Samsunspor kaleye gelmedi diyor. Doğru diyor ama ne yapalım?"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 10

"SZYMANSKI NEDEN OYNADI?"

"Çok şaşırdım. Maçın yıldızıydı Szymanski Rangers maçında. Neden dinlendiriyorsun? Ben İrfan Can'ı oynatırdım, Tadic'i oynatmazdım. Konuşturuyolar beni. Kadronun yanlış olduğunu söylüyorum. 10 kişi Samsunspor'u yenemediler."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 11
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan gece yarısı olay sözler: "Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de rahatlayalım" - 12
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