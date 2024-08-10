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Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk hedefiyle maçlara çıkacak. Peki, Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çalacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

YENİ SEZONDA HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele verecek.

Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

KADROYA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.

Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.

Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.

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