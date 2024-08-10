Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

KADROYA 5 YENİ İSİM

Geçen sezon kadrodaki bazı oyunculardan istenilen verimi alamayan ve tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan siyah-beyazlı ekibe, şampiyonluk yarışında önemli oyuncular destek sağlayacak.



Savunmaya Brezilyalı tecrübeli stoper Gabriel Paulista'yla takviye eden siyah-beyazlı ekip, orta sahada ise Rafa Silva'yla etkili olmaya çalışacak.



Altın ayakkabılı İtalyan forvet Ciro Immobile'yle hücum hattını güçlendiren Beşiktaş'ta görev almaları halinde Can Keleş ve Emirhan Topçu da ilk kez siyah-beyazlı formayı Samsun'da giyecek.