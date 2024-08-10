Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Beşiktaş, 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig ilk hafta maçında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk hedefiyle maçlara çıkacak. Peki, Samsunspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?