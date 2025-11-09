Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 12. hafta)
09.11.2025 15:21
AA
Süper Lig'de heyecan 12. haftada kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor, Süper Lig'de bu akşam Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor, ligde de Eyüpspor karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAMSUNSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Mücadele Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'DA HEDEF ÜST SIRALAR
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
Geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Karadeniz temsilcisi, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.