Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 12. hafta)

Süper Lig'de heyecan 12. haftada kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor, Süper Lig'de bu akşam Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor, ligde de Eyüpspor karşısında kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?