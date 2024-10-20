Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Milli aranın sona ermesinin ardından ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında galibiyetle ayrılmak ve ligdeki sıralamasını korumak istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u rahat bir galibiyetle yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?