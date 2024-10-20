NTV.COM.TR

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Milli aranın sona ermesinin ardından ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında galibiyetle ayrılmak ve ligdeki sıralamasını korumak istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u rahat bir galibiyetle yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

FENERBAHÇE LİGDE 4. SIRADA

Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Samsunspor ise 6 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

İSMAİL YÜKSEK'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanan müsabakada omzundan sakatlanan İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının kadrosunda yer alamadı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

3 DEPLASMAN MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI

Fenerbahçe, bu sezon ligde çıktığı 4 deplasman karşılaşmasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ikinci haftasında Göztepe ile İzmir'de karşılaşan sarı-lacivertli ekip, 90 dakika sonunda sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, bu maçın ardından rakip sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Antalyaspor'u da 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçı da gol yemeden kazandı.

DAHA FAZLA GÖSTER