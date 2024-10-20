Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile oldukça kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'u rahat bir galibiyetle yenmek ve taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?