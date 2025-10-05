NTV.COM.TR

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda zorlu Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Fenerbahçe 15 puanla 3. sırada yer alırken, 3'er galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam Samsunspor deplasmanında kazanmak ve zirve ile puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta - 1

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başlayan Samsunspor, Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puan almak ve zirve takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta - 2

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta - 3

FENERBAHÇE ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamayacak.

Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta - 5

SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

DAHA FAZLA GÖSTER