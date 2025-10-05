Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başlayan Samsunspor, Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puan almak ve zirve takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?