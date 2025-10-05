Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 8. hafta
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda zorlu Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan maçlarda 4 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Fenerbahçe 15 puanla 3. sırada yer alırken, 3'er galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bu akşam Samsunspor deplasmanında kazanmak ve zirve ile puan farkını 3'e düşürmek istiyor. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de bu akşam Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da iyi başlayan Samsunspor, Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 3 puan almak ve zirve takibini sürdürmenin peşinde olacak. Peki, Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?