Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile zirve yarışını ilgilendiren önemli bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 60 puan toplayan Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Samsunspor'a karşı mücadeleyi kazandığı taktirde maç fazlasıyla lider olacak. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek olan Galatasaray, puanını 63'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?