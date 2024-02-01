Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek olan Galatasaray, puanını 63'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?