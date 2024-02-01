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Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile zirve yarışını ilgilendiren önemli bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 60 puan toplayan Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray, Samsunspor'a karşı mücadeleyi kazandığı taktirde maç fazlasıyla lider olacak. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Zorlu deplasmanda galibiyet için mücadele edecek olan Galatasaray, puanını 63'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 2

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ DURUMU

Ligde geride kalan 23 müsabakada 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 60 puan topladı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Karadeniz temsilcisi ise topladığı 26 puanla haftaya 14. girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 4

DÖRT FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 24. hafta) - 5

GALATASARAY LİGDE 11 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 11 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

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