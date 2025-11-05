Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. hafta

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor taraftarı önünde Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelecek. Hamrun Spartans karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, sahasında taraftarının desteğini alarak kazanmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?