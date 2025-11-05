Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. hafta
05.11.2025 16:46
Anadolu Ajansı
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Malta ekiplerinden Hamrun Spartans ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde 2'de 2 yapma başarısını gösteren Samsunspor, taraftarı önünde Hamrun Spartans'ı yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Peki, Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Samsunspor taraftarı önünde Hamrun Spartans ile karşı karşıya gelecek. Hamrun Spartans karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, sahasında taraftarının desteğini alarak kazanmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR-HAMRUN SPARTANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 6 Kasım Perşembe günü sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
SAMSUNSPOR'DA 7 İSİM EKSİK
Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Hamrun Spartans müsabakasında forma giyemeyecek.
SAMSUNSPOR YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR
Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.
İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.
Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, ikinci haftasında da Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i sahasında 3-0 yendi.
Konferans Ligi'nde topladığı 6 puanla averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Hamrun Spartans karşısında da galibiyet serisine devam etmek istiyor.
Samsun ekibi, Hamrun Spartans maçının ardından sırasıyla Breidablik (İzlanda), AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) ile karşılaşacak.