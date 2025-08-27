Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi play-off 2. maçları başlıyor. Avrupa Ligi'nde ''tamam mı, devam mı?'' karşılaşmaları olacak rövanşlarda Samsunspor, Panathinaikos ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak. Samsunspor'un tur atlamak için kesin bir galibiyete ihtiyacı var. Kaybetmesi halinde ise Konferans Ligi'nde şansını deneyecek. Yunanistan ekibine karşı ilk maçtan 2-1 yenilgi almıştı. Samsunspor - Panathinaikos rövanş maçı için nefesler tutuldu.
Konferans Ligi'nde Samsunspor, Panathinaikos'u kendi evinde ağırlıyor. Play-off ilk maçını 2-1 kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme arzusu ile kazanmak için yeşil sahaya çıkacak. 27 yılın ardından Avrupa'da boy gösteren Karadeniz temsilcisi için rövanş mücadelesi belirleyici olacak. Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi 2. maçı canlı yayın bilgisi öne çıkıyor.