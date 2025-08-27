NTV.COM.TR

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi play-off 2. maçları başlıyor. Avrupa Ligi'nde ''tamam mı, devam mı?'' karşılaşmaları olacak rövanşlarda Samsunspor, Panathinaikos ile kendi sahasında kozlarını paylaşacak. Samsunspor'un tur atlamak için kesin bir galibiyete ihtiyacı var. Kaybetmesi halinde ise Konferans Ligi'nde şansını deneyecek. Yunanistan ekibine karşı ilk maçtan 2-1 yenilgi almıştı. Samsunspor - Panathinaikos rövanş maçı için nefesler tutuldu.

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? - 1

Konferans Ligi'nde Samsunspor, Panathinaikos'u kendi evinde ağırlıyor. Play-off ilk maçını 2-1 kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme arzusu ile kazanmak için yeşil sahaya çıkacak. 27 yılın ardından Avrupa'da boy gösteren Karadeniz temsilcisi için rövanş mücadelesi belirleyici olacak. Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi 2. maçı canlı yayın bilgisi öne çıkıyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? - 2

SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS RÖVANŞI NE ZAMAN?

Karadeniz ekibi Samsunspor, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de Yunanistan takımı Panathinaikos'u Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlıyor. Maç canlı olarak HT Sport ekranlarından aktarılacak.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto maçı yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milos Gigovic olacak.

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? - 3

SAMSUNSPOR'UN TUR İÇİN KESİN GALİBİYETE İHTİYACI VAR

Play-off ilk maçını 2-1 kaybeden Samsunspor'un tur atlaması için Panathinaikos karşısında 2 farklı skorla galip gelmesi gerekiyor. 1 farklı galibiyet halinde ise maç uzatmalara gidecek. Panathinaikos'un turu geçmesi için berabere kalması dahi yeterli olacak.

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? - 4

YENİ TRANSFER SOUSA OYNAMAYACAK

Kurallar gereği, yeni transfer Afonso Sousa, transfer edildiği Lech Poznan takımı ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesine çıktığı için Panathinaikos maçında olmayacak.

Sakatlıklar nedeniyle ilk maçta olmayan Carlo Holse ve Anthony Musaba ise iyileşti ve antrenmanlarda yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis'in karar vermesi halinde iki oyuncu da Panathinaikos maçında yer alabilecekler.

Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman? - 5

Samsunspor, uluslararası turnuvalarda ilk deneyimini 1987-88’de Balkan Kupası'nda yaşadı. UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini ise 1997-98’de İntertoto Kupası'nda verdi. 27 yılın ardından Samsunspor, Aavrupa Ligi'ne play-off'lardan dahil oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER