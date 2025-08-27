Samsunspor kader maçına çıkıyor! Samsunspor - Panathinaikos Avrupa Ligi rövanş maçı ne zaman?

YENİ TRANSFER SOUSA OYNAMAYACAK

Kurallar gereği, yeni transfer Afonso Sousa, transfer edildiği Lech Poznan takımı ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesine çıktığı için Panathinaikos maçında olmayacak.



Sakatlıklar nedeniyle ilk maçta olmayan Carlo Holse ve Anthony Musaba ise iyileşti ve antrenmanlarda yer aldı. Teknik direktör Thomas Reis'in karar vermesi halinde iki oyuncu da Panathinaikos maçında yer alabilecekler.