Samsunspor Konferans Ligi mücadelesi başlıyor! Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşaması maçları başlıyor. Avrupa Ligi'ne play-off'larda veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. İlk karşılaşması ise Polonya ekibi Legia Varşova takımıyla olacak. Temsilcimiz turnuvaya galibiyetle başlama niyetinde. Futbol severler Samsunspor Konferans Ligi maçını beklemeye koyuldu.

Samsunspor, Konferans Ligi lig aşaması ilk maçına çıkıyor. İlk rakip Legia Varşova olacak. Turnuvada ayrıca temsilcimiz; Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ekiplerine karşı top koşturacak. Peki, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı lig aşaması mücadeleleri ile devam ediyor. Ligdeki ilk maçını gerçekleşirecek olan Samsunspor, 2 Ekim Perşembe günü Legia Varşova'nın evinde oynayacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve TRT1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Marc Bollengier olacak.

SAMSUN EKSİKLERLE SAHADA OLACAK

Karadeniz temsilcisinde sakatlıklar nedeniyle eksikler bulunuyor. Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa Polonya ekibi ile yapılacak mücadelede olmayacak.

Samsunspor, Avrupa Ligi'nde play-off aşamasında rekabete başlamıştı. Ancak Panathinaikos ile ilkinde 2-1, ikincisinde de 0-0 skorlar biten müsabakalar ardından turnuvaya veda etmişti.

