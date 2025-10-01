Samsunspor Konferans Ligi mücadelesi başlıyor! Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşaması maçları başlıyor. Avrupa Ligi'ne play-off'larda veda eden temsilcimiz, Konferans Ligi'ne lig aşamasından dahil oldu. İlk karşılaşması ise Polonya ekibi Legia Varşova takımıyla olacak. Temsilcimiz turnuvaya galibiyetle başlama niyetinde. Futbol severler Samsunspor Konferans Ligi maçını beklemeye koyuldu.
Samsunspor, Konferans Ligi lig aşaması ilk maçına çıkıyor. İlk rakip Legia Varşova olacak. Turnuvada ayrıca temsilcimiz; Dinamo Kiev (Ukrayna), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ekiplerine karşı top koşturacak. Peki, Samsunspor Avrupa maçı ne zaman?