Samsunspor Konferans Ligi mücadelesi başlıyor! Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı lig aşaması mücadeleleri ile devam ediyor. Ligdeki ilk maçını gerçekleşirecek olan Samsunspor, 2 Ekim Perşembe günü Legia Varşova'nın evinde oynayacak. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak ve TRT1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.



Mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Marc Bollengier olacak.