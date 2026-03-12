Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi son 16 turu
12.03.2026 16:22
AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya ekiplerinden Rayo Vallecano ile heyecan dozu yüksek bir mücadeleye çıkacak. Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısını gösteren Samsunspor, taraftarı önünde Rayo Vallecano'yu yenerek çeyrek final için avantajı eline almak istiyor istiyor. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor taraftarı önünde Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Rayo Vallecano karşılaşmasına 4 oyuncusundan mahrum çıkacak olan Samsunspor, sahasında taraftarının desteğini alarak kazanmayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında bu akşam İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK
Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.
AVRUPA KUPALARINDA 21. MAÇ
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda bu akşam İspanya ekibi Rayo Vallecano'yı ağırlayacak Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak.
Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı Rayo Vallecano'yu ilk maçta yenerek İspanya'daki rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.
27 SONRA DÖNDÜĞÜ AVRUPA KUPALARINDA SAMSUNSPOR FIRTINA GİBİ ESİYOR
Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 20 karşılaşmayı geride bıraktı.
Samsun temsilcisi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 31 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.
Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.
Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla yenerek eledi.
Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, çeyrek final hedefi doğrultusunda ilk müsabakaya avantajlı sonuç elde etmek için çıkacak.