Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi son 16 turunda hedef galibiyet

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya'nın zorlu ekiplerinden Rayo Vallecano ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?