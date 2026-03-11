Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi son 16 turunda hedef galibiyet
11.03.2026 11:54
AA
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İspanya'nın zorlu ekiplerinden Rayo Vallecano ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor taraftarı önünde galibiyet arayacak. Kritik maçta Samsunspor'da tam 4 futbolcu forma giyemeyecek. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında 12 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
SAMSUNSPOR'DA 4 İSİM EKSİK
Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.
Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.