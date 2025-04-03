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Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan derbi sonrası Samsunspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karadeniz ekibi, hakem Cihan Aydın'ın iki maçtaki kararlarını değerlendirdi.

Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 1

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.

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Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 2

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın, karşılaşmada 4 kez kırmızı kartına başvururken 10 defa da sarı kart gösterdi.

Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 3

Aydın'ın 85. dakikada Victor Osimhen'e gösterdiği sarı kart ve sonrasında yaşananlar için Samsunspor Kulübü'nden tepki geldi.

Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 4

Karadeniz ekibinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ünlem ve soru işareti emojileriyle Fenerbahçe - Samsunspor maçı ve Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşanan pozisyonlara yer verildi.

Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 5

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a temas etmiş ve ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 6
Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı - 7
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