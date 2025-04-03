Samsunspor'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından "soru işaretli" Cihan Aydın paylaşımı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan derbi sonrası Samsunspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Karadeniz ekibi, hakem Cihan Aydın'ın iki maçtaki kararlarını değerlendirdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, bu skorla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.