Samsunspor'un yıldızı ölümden döndü! Arabası seyir halindeyken alev aldı
08.12.2025 11:59
AA
Samsunsporlu futbolcu Anthony Musaba'nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.
Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'nın kullandığı kiralık araçta yangın çıktı.
Ankara Bulvarı'nda Samsunsporlu oyuncu Anthony Musaba'nın kullandığı 34 DAE 333 plakalı kiralık araç, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
AİLESİYLE BİRLİKTE ARABADAYDI
Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve taksiyle olay yerinden ayrıldıkları öğrenildi.
Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.