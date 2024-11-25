Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi
Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki maçlarda yaşanan yüksek bilet taleplerine çözüm yolları arıyor. Başkan Florentino Perez, taraftarların sanal gerçeklik gözlüğüyle maçları takip edebilmesi için Apple ile görüştüklerini açıkladı. Böylelikle Real Madrid taraftarları gözlükleri kullanarak evlerinden 360 derece Santiago Bernabeu deneyimini yaşayacak.
Real Madrid başkanı Florentino Perez, başkent ekibinin evinde oynadığı maçlara gelen yüksek bilet talebi sorununa çözüm yolları arıyor.