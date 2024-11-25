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Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi

Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki maçlarda yaşanan yüksek bilet taleplerine çözüm yolları arıyor. Başkan Florentino Perez, taraftarların sanal gerçeklik gözlüğüyle maçları takip edebilmesi için Apple ile görüştüklerini açıkladı. Böylelikle Real Madrid taraftarları gözlükleri kullanarak evlerinden 360 derece Santiago Bernabeu deneyimini yaşayacak.

Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi - 1

Real Madrid başkanı Florentino Perez, başkent ekibinin evinde oynadığı maçlara gelen yüksek bilet talebi sorununa çözüm yolları arıyor.

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Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi - 2

Bu problemi çözmek isteyen başkent ekibinin Apple ile bir dizi görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi - 3

"APPLE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Mundo Deportivo'nun haberine göre Başkan Perez, "Bu bir sorun. Herkes Santiago Bernabéu'ya gelmek istiyor ve bu yüzden Apple ile gözlük takıp sanki maç izliyormuş gibi izleyebilme konusunda görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi - 4

Böylelikle taraftarlar Bernabeu'daki bir maçı sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla stadyumdaymış gibi 360 derecelik bir görüntü kalitesiyle deneyimleyebilecek.

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