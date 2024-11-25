Santiago Bernabeu evinize geliyor: Real Madrid'den sanal gerçeklik hamlesi

"APPLE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Mundo Deportivo'nun haberine göre Başkan Perez, "Bu bir sorun. Herkes Santiago Bernabéu'ya gelmek istiyor ve bu yüzden Apple ile gözlük takıp sanki maç izliyormuş gibi izleyebilme konusunda görüşmeler yapıyoruz." dedi.