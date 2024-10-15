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"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi)

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Spor yazarları, tarihinde ilk kez İzlanda deplasmanından galibiyetle ayrılan ay-yıldızlıları değerlendirdi...

"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi) - 1

"SANTRFORSUZ GALİBİYET"

"Dün millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler... Dün millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler."

Güntekin Onay | HÜRRİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi) - 2

"BUZUN ÜSTÜNDE KOŞABİLMEK..."

"Oynanacak mı yoksa ertelenecek mi tartışmalarıyla başlayan, sporcu sağlığını hiçe sayacak nitelikte bir zeminde üstelik oyuna da dezavantajlı başlamamıza rağmen İzlanda'yı kendi ikliminde devirerek tarihi bir zafer yaşadık! Millilerimiz zorlu koşullara rağmen en baba aksiyon filmlerini bile aratmayacak güzellikte, birinci sınıf bir futbol resitali izlettiler. Buzun üstünde oynamak çok zordu, kazanmak için de ayakta kalmak gerekliydi. Buzun üstünde koşabilmek de Bizim Çocuklar'a yakışırdı."

Caner İşbeğendiren | FANATİK

"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi) - 3

"MONTELLA'YA AYIP OLUYOR"

"Vincenzo Montella döneminde;-Tarihimizde ilk kez Hırvatistan deplasmanında kazandık.-Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde gruptan lider çıktık.-Tarihimizde ilk kez İzlanda deplasmanında kazandık.-A Milli Takım tarihinde en az beş resmi maçta görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim Vincenzo Montella oldu (%67; 8/12).Durum buyken, istatistikler ortadayken Vincenzo Montella’nın en ufak bir kayıpta tartışılması, yerine hoca yakıştırmaları akıl alır gibi değil. EURO 2024 öncesi-sonrası süreci de hatırlamakta fayda var. Hoca, takım idaresi ve saha sonuçlarıyla rüştünü ispatladı, büyük takdiri ve krediyi de hak ediyor."

Burak Akın | HÜRRİYET

"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi) - 4

"BÜTÜN TAKIMIMIZ ALKIŞI HAK EDİYOR"

"Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. Dün en büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik. Bu muhteşem galibiyete rağmen bir ders çıkarmamız lazım. Futbolun en önemli ilkelerinden biri olan savunma güvencesini bazen göz ardı ediyoruz. Deplasmanda daha 3. dakikada kontratak golü yedik. Üstelik rakibin attığı uzun topta en gerideki oyuncumuz santranın önünde rakip alanda yakalandı. Bu büyük bir strateji hatasıydı."

Ömer Üründül | SABAH

"Santrforsuz galibiyet" (Spor yazarlarından Türkiye - İzlanda maçı değerlendirmesi) - 5

"DERS VERDİK"

"Soğuk havada, ayakta durmayı zorlayan kaygan zeminde yediğimiz erken gol Milliler'i olumsuz etkilemedi. Oyunun hakimi bizdik. Yine önde baskı yaptık, ikili mücadeleleri kazandık, topa hükmettik, rakip kaleye çok adamla baskı kurduk, İzlanda'yı 11 kişi sahasına hapsettik. A Ligi'ne yakıştığımızı oynadığımız şahsiyetli, kaliteli ve akıllı futbolumuzla kanıtladık. Mücadele olarak mücadelenin temsilcileri sayılan İzlanda'yı fizik güç olarak alt ettik, hatta top bile göstermedik. Kenan Yıldız, Kerem, Arda, İrfan Can, Kaptan Hakan, Orkun yorulmak bilmediler. Hele Kenan 3 kişilik oynadı, İzlanda'nın sağını resmen dağıttı. Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz."

Levent Tüzemen | SABAH

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