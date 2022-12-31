Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir caddede yer alan bir binanın duvarına, Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin gülümseyen yüzü resmedildi.
Başka bir caddeye ise Pele ile Maradona'nın sarıldığı fotoğraf koyuldu.
Pele, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde 29 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.
Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
İşte diğer kareler...