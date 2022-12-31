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Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde sokaklardan birinde Pele’nin gülümseyen yüzü resmedildi. Başka bir caddede ise Pele ile Maradona'nın sarıldığı fotoğraf yer aldı.

Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 1

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir caddede yer alan bir binanın duvarına, Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin gülümseyen yüzü resmedildi.


Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 2

Başka bir caddeye ise Pele ile Maradona'nın sarıldığı fotoğraf koyuldu.


Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 3

Pele, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesi'nde 29 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.


Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 4

Pele'nin 82 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Brezilya hükümeti, 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.


Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 5

Pele'nin cenaze töreni, 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenlenecek. Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 6

İşte diğer kareler...

Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 7
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 8
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 9
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 10
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 11
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 12
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 13
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 14
Sao Paulo'da sokaklar Pele'nin figürleriyle süslendi - 15

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