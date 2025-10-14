Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Ali Sami Yen'de karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maça çıkacak olan takım; Bodo/Glimt, Ajax, R. Union Saint - Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?