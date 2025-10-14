NTV.COM.TR

Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 3. hafta müsabakalarında mücadele edecek. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray ise Liverpool galibiyeti ardından Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Şu ana kadar bir mağlubiyet ve bir galibiyeti olan sarı-kırmızılı takım, kendi evinde çıkacağı maçı da almak istiyor. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı detayları...

Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Ali Sami Yen'de karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maça çıkacak olan takım; Bodo/Glimt, Ajax, R. Union Saint - Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile oynayacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Maç, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te RAMS Park Ali Sami Yen'de olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı takım, lig aşamasından katıldığı turnuvanın ilk haftasında Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda top koşturdu ve 5-1'lik bir mağlubiyetle geri döndü.

İkinci maçı İngiliz devi Liverpool ile gerçekleştiren Galatasaray, 1-0 karşılaşmanın kazananı oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray  - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray - 23.00

